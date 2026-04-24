お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が26日放送のABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット『華丸丼と大吉麺』（後0：55〜1：55）に出演する。【番組カット】ひさしぶりの共演…ラーメン激戦区でロケする山里亮太&博多華丸・大吉博多華丸・大吉（華大）が街をゆったりと歩きながら、ただただ食べたい丼と麺を探し求める街ブラバラエティー。1時間スペシャルのゲストに山里を迎え、個性的なラーメン店が多く集まる二子