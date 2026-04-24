元日向坂46の松田好花が、5月4日・11日にテレビ東京のドラスティックマンデー枠（月曜深0：30〜深1：00）にて放送される架空名作劇場『まりとっつぁん』で地上波ドラマ初主演を務める。【写真】おさげヘアで朝ドラ？に登場する松田好花「架空名作劇場」は“存在しない名作ドラマ”を勝手に作って届ける企画。昨年8月に第1弾となる「人情刑事 呉村安太郎」を放送し話題に。今回は、その第2弾として完全新作ドラマ『まりとっつ