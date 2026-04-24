株式市場で日経平均株価（２２５種）の上昇が際立っている。２３日には一時、史上初めて６万円を超える場面があった。ＡＩ（人工知能）や半導体関連銘柄が指数に及ぼす影響が大きいため、市場全体の温度感とのズレを指摘する声も出ている。日経平均は「株価平均」と呼ばれる算出方法を採用し、構成する２２５銘柄の株価の単純平均をベースとする。ＡＩや半導体関連銘柄など株価水準が高い「値がさ株」と呼ばれる一部銘柄の影響