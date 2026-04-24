日本テレビ系新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』(5月6日19:00〜)にAI、Ado、King ＆ Prince、なにわ男子、観月ありさ、M!LK、緑黄色社会の出演が発表された。(左から)渡辺翔太、波瑠Snow Manの渡辺翔太と俳優の波瑠がMCを務める同番組は、世代やジャンルを超えて支持を集めるアーティストたちが集結し、パフォーマンスを披露する。 渡辺は「うれしさと同時に、少し緊張やプレッシャーも感じています」と率直な心境