高校卒業と同時に野球とは縁が切れたと思っていました。しかし、長女が通っていた目黒区内の小学校で練習していた少年野球チームから指導を依頼されたことがありました。短期でしたが、子供たちにノックをして楽しかった思い出があります。自分の草野球チームもつくり、ニッポン放送のチームと対戦。その試合中に骨折して“ニュース”を自ら提供するなど、その後の人生でも野球は自分の友達であり続けました。1993年3月に台北