俳優の福原遥が主演を務める映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』（8月7日公開）の本ポスターと主題歌入り予告映像が解禁され、新たな出演者が発表された。あわせて、主題歌を福山雅治が前作に続き担当することも明らかになった。【動画】時を超えてつながる愛が、再び涙を誘う予告映像本作は、汐見夏衛のベストセラー小説を原作とした『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』（2023年公開）の続編。前作は興行