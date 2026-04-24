放送倫理・番組向上機構(BPO)の青少委員会は、2025年度のテーマ「次世代に戦争と平和をどう伝えていくか」のまとめを公表した。戦後80年の節目に、若い世代が戦争番組を「怖い」と感じて距離を置く現実や、「子どもたちはテレビを見ませんからねえ」という教育現場の声も紹介。そんな中でも、アニメ表現や同世代の視点を入り口にする工夫など、“若者に届く伝え方”のヒントが示された。BPO事務局が入る千代田放送会館同委員会では