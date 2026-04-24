◇MLB メッツ3-2ツインズ（日本時間23日、シティ・フィールド）メッツが日本時間23日、ツインズに勝利し泥沼12連敗から脱出。しかし主力のフランシスコ・リンドア選手が走塁中に左ふくらはぎに違和感を覚え、途中交代となりました。メッツは日本時間9日のダイヤモンドバックス戦以降負けが続き、ここまで12連敗となっていました。なんとか断ち切りたいメッツはこの日、リンドア選手のタイムリーで先制に成功。4回に同点に追いつか