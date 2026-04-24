フィギュアスケート界を震撼させた“あの凶悪事件”が、再び注目を集める――。きょう24日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(毎週金曜19:00〜 ※関東地区ほか)では、1994年に起きた「ナンシー・ケリガン襲撃事件」を特集。衝撃の事件をめぐり、二宮和也、千鳥・ノブ、江口のりこらが真相に迫っていく。(左から)ノブ、二宮和也フィギュア界最大のスキャンダルともされる「ナンシー・ケリガン襲撃