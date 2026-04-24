ロックバンド・TUBEの40周年イヤーに密着した番組『TUBE 40th Anniversary Live ＆ Documentary 〜40周年の航海記〜』が、WOWOWで6月に放送・配信される。ライブ映像に加え、ドキュメンタリー映像やメンバーインタビューも交えた、40周年の集大成となる特別番組だ。 『TUBE 40th Anniversary Live ＆ Documentary 〜40周年の航海記〜』2025年6月1日、デビュー記念日に開催された20年ぶりのハワイ・ワイキキ公演で幕を開けたTUBEの