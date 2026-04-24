●ジャイアンツ0−3ドジャース○＜現地時間4月23日オラクル・パーク＞ロサンゼルス・ドジャースが同地区3連戦のスイープ負けを回避。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場したが、前日に続いて4打数ノーヒットに終わった。ジャイアンツ先発はWBCアメリカ代表、5年連続2桁勝利のエース右腕ウェブ。初回の第1打席はカウント1-0から内角低めのシンカーで一ゴロに打ち取られた。3回表の第2打席はカウント2