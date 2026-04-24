敵地・ジャイアンツ戦に「1番・DH」で出場、5打数無安打で打率.247【MLB】ドジャース 3ー0 ジャイアンツ（日本時間24日・サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場したが、5打数無安打で2試合連続無安打に終わった。打率.245。チームは完封勝ちで連敗を2で止めた。ジャイアンツのエース右腕ローガン・ウェブのコーナーを突く投球に苦戦した。初