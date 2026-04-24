ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」でスタメン出場。4回の守備でダイビングキャッチを披露した。ゴロを掴み、アウトを奪取。これには敵地の放送席からも称賛が送られた。4回1死走者なしの場面。ダイヤモンドバックスの打者デルカスティーヨが一二塁間へ強烈な打球を放った。これに一塁手・村上がダイビングキャッチの好反