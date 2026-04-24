近くに住む嫁がなぜか実家ばかり頼ることに不満を抱いていた女性。しかし、ご近所さんのおかげで自分の何気ない言動が原因ではないかと気づく出来事があり--？今回は筆者の知人から聞いた、嫁・姑関係について考えさせられるエピソードをご紹介します。 嫁が頼ってくれない！ 息子夫婦は、我が家から徒歩で5分しかかからない近所に住んでいます。 しかし嫁ははじめの頃、何かあるとすぐ車で30分もかかる実家に帰