近年、全国的に広がりを見せているクラフトビール文化。小規模な醸造所が地域ごとに個性あるビールを生み出し、食や観光と結びついた新たな魅力として注目されています。姫路市内でも近年クラフトビールの醸造所が誕生し、地元の食材を取り入れたビールづくりなど、地域ならではの取り組みが始まっています。 その一つが、2022年に誕生したクラフトビール醸造所「イーグレブルワリー」です。 JRの英賀保駅から徒歩6分の場所に