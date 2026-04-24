新年度がはじまり、まちには新たな生活をスタートさせた人たちの姿が増えてきました。春は、出会いや別れが交差しながら、それぞれの一歩が踏み出される季節です。こうした季節の移ろいは、日本の伝統的な暦にも表れています。二十四節気をさらに細かく分けた「七十二候（しちじゅうにこう）」では、より具体的な自然の変化を感じ取ることができます。4月上旬にあたるのが、「玄鳥至（つばめきたる）」です。冬の間、暖かい