神戸市は、今後10年間のまちづくりの方向性を示す新たな基本計画を策定し、2035年に目指す都市の姿を示しました。この計画は、2026年度から2035年度までを対象とし、経済やまちづくり、子育て、福祉、防災、環境など、市政全体の方針となるものです。策定にあたっては、市内各地で100回以上のワークショップが開かれたほか、インターネットでのアンケートなども行われ、延べおよそ5万人から意見を集めたということです。小学