三吉彩花 三吉彩花が23日、都内で開催された映画『プラダを着た悪魔２』ジャパンプレミアのアライバル・カーペットに登場した。【写真】三吉彩花、マニッシュな中に女性らしさを取り入れたファッションでジャパンプレミアに登場メリル・ストリープ、アン・ハサウェイが出演する映画『プラダを着た悪魔』。2006年に公開され、世界中の女性たちから“働く女性のバイブル”として絶大な支持を集めた。その続編となる『