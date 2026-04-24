今日24日は、北海道では所々でにわか雨やにわか雪があるでしょう。本州の日本海側ではおおむね晴れる見込みです。山火事が発生している岩手県など東北では広く空気が乾燥します。火の取り扱いにご注意ください。太平洋側は雲が多く、所々で雨が降るでしょう。日本海側を中心に晴れる太平洋側は雨の所も今日24日は、北海道では晴れ間が出ますが、上空の寒気の影響で夕方まで所々でにわか雨があるでしょう。山沿いでは雪の降る所も