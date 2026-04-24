NHK朝ドラ「風、薫る」に出演中の多部未華子（37）が「あさイチ」（4月10日放送）に出演。番組では朝ドラの見どころや多部の私生活も披露されたが、注目すべきは昨年放送されたドラマ「対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜」（TBS系）でのエピソードトークだ。結成21周年目のAKB48が再び「東京ドーム」を目指すための“復活のカギ”とは？同ドラマで多部と共演した元SPEEDの島袋寛子（42）がVTRで多部について語るシーンがあ