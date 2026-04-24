1年目はボランチも主戦場だった久保「森保さんの隣でプレーしていたんです」最近、「本職でもないのに」とポジションのコンバートについて否定的な意見を耳にする。しかし、様々なポジションでプレーできることは選手にとって決して、悪いことではない。（取材・文＝中野和也／全10回の6回目）◇◇◇例えば今のサンフレッチェ広島で最も得点の香りがする中村草太は、シャドーストライカーだけでなくワイドで