東京都がパソナに委託した事業で働いていた複数の労働者が、3月31日で雇止めとなった問題。パソナが受託した1つの事業で起きた不正アクセス事案の影響が、別の受託事業に及んだ形だ。【映像】30秒でわかる「パソナ雇止め」元をたどれば、これらの事業はすべて“都の事業”として行われているものだ。委託元である自治体は、委託先で起きた雇用の問題に責任はないのだろうか。ニュース番組『わたしとニュース』では、この雇止