前安芸高田市長のしんじ（石丸伸二）が、自身の大学時代を回想。「大学の時に、多分ね、僕は病んだ」と衝撃の告白をし、4年間恋愛から遠ざかっていた過去を明かした。【映像】ジャグリングサークルに所属していた当時の石丸伸二（写真あり）4月23日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済