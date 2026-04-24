元日向坂46の松田好花（26）が主演を務める、テレビ東京「架空名作劇場第2弾まりとっつぁん」が5月4、11日の深夜0時30分から放送される。“存在しない名作”を勝手に作る企画の新作で、日本で初めて洋菓子「マリトッツォ」を製造、販売した女性（松田）の半生を描く。松田は2月にグループを卒業し、今作が地上波ドラマ初主演。「10代、30代、60代のビジュアルの変化も合わせて楽しんでくださるとうれしいです！」と呼びかけた