後発地震注意情報が発表されている青森・八戸市では、地震の影響を受けた施設で修復に向けた作業が進められています。八戸市公会堂では、20日の地震で一畳ほどのパネルが高さ約20メートルから落下し破損する被害がありました。23日はパネルを支える構造の確認が行われ、修復に向けた準備が進んでいます。八戸市公会堂・盛俊副館長：元に戻すのはまず第一ですけれども、また（大規模地震は）来るので、それに耐えられるようなやり方