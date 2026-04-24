とんでもない顔になってしまったペキニーズの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で6万9000回再生を突破し、「顔面ストッキングで草」「破壊力ヤバいｗｗ」「遭遇したらガン見してしまいそう」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：バッグの中で頭を押し付ける犬→網目から『表情』を見てみると…普段とは違いすぎる光景】 ペキニーズをスリングに入れたら… Tik