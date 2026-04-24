味の素社は、世界で活躍するトップアスリートを栄養面でサポートする「ビクトリープロジェクト」の一環として、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの個人、団体戦で銀メダルを獲得し、今年3月にフィギュアスケートの現役を引退した坂本花織さんを迎え、東京本社で従業員交流会を行った。トークセッションでは、ミラノ五輪に向けて味の素が行ってきた坂本さんへの支援を、ビクトリープロジェクトの高柴瑠衣さんと振り返っ