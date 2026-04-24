クレーンゲームでアイスや高級肉をゲットできる日も遠くなさそうだ。自動販売機や冷凍ショーケースを展開するSDRS社（東京都墨田区）は、新型冷凍クレーンゲーム機「ど冷えもんキャッチャー」を開発。4月28日から全国30店舗のアミューズメント施設（サードプラネット社運営）で稼働を開始する。同社は高度な冷却技術を有し、累計販売1万台を超える冷凍自販機「ど冷えもん」などを展開。新型機ではコンビニ等のアイスケース