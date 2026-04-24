きのう夜札幌市手稲区の国道で、道路を横断していた男性が車にはねられる事故がありました。男性は病院に搬送されましたがその後、死亡が確認されました。事故があったのは札幌市手稲区手稲山口の国道337号です。きのう午後7時15分ごろ、道路を横断していた成人の男性が軽乗用車にはねられました。男性は病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。警察は軽乗用車を運転していた自称・札幌市北区に住む井上嶺希容疑者