きょう未明留寿都村で、無人のバスの待合所が燃える火事がありました。警察は火の気がないことから不審火の可能性も含めて出火原因を調べています。「やばいやばいやばい」火事があったのは留寿都村泉川の国道沿いにあるバスの待合室です。午前1時半ごろ、ドライバーから「バスの待合所が燃えている」と警察や消防に通報が入りました。この火事でバスの待合所がほぼ全焼しましたがけが人はいないということです。警察は火の