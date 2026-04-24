米国との関係が悪化しているイランに代わるチームとして、W杯出場説が急浮上したイタリア(C)Getty Images失意の予選敗退から一転、まさかの展開によって、イタリア代表は今夏のワールドカップ（W杯）出場を果たす可能性が浮上した。現地時間4月22日、英紙『Financial Times』の取材に応じたドナルド・トランプ米大統領の政権高官を務めるパオロ・ザンポッリ氏が「私はインファンティーノ氏に対し、ワールドカップでイタリアが