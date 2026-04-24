トクホなら安心、「健康食品」も同じように効く――そう思って選んでいませんか。けれど両者は似ているようで、まったく別物です。広告の言葉に流される前に、本当に信じるべき情報を見極めるにはどうすればいいのでしょうか？東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』をもとに解説します。「健康食品」だけでは効果が証明できていない日本の法