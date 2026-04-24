大人になって資格試験に挑戦する人に立ちはだかるのが、記憶力や集中力の低下。そんな問題を解決するのが、記憶の定着に極めて有効なアクティブリコールという学習法だ。とくに出題範囲の限られたテストでは、その効果は一層大きいという。アクティブリコールの具体的なやり方を、東大生作家が伝授する。※本稿は、東大生集団・株式会社カルペ・ディエム代表の西岡壱誠『なぜ勉強すればするほど頭が悪くなるのか？』（星海社新書）