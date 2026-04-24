テレビ東京は23日、都内の同局で定例会見を行い、2月に前園真聖氏が旅バラエティー「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケ中に右ひざ外側半月板損傷のけがを負った件で、外部の弁護士らによるヒアリング調査の結果と、再発防止策を発表した。吉次弘志社長は「ひと言で申し上げると安全の確認に不十分な点があったと認めざるを得ない」とし、あらためて前園氏に陳謝。「バス旅シリーズはわれわれにとって非常に大事で人気があ