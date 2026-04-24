3月の東京23区の賃貸マンションの平均家賃が過去最高値を更新しました。不動産情報サービスの「アットホーム」によりますと、3月の東京23区の賃貸マンションの平均家賃は、30平方メートル以下の単身向け物件で、2025年の同じ月よりも1万2000円以上高い、11万1922円となりました。2015年1月の調査開始以降、最も高い水準です。また、50平方メートル以下のカップル向け物件の家賃も17万9192円と、過去最高を更新しました。