気づけばスマホばかり見ている。動画、SNS、ゲーム、ニュース、買い物…見始めるとあっという間に数時間溶けている。「一度きりの人生なのに、スマホばかり見ていていいのか？」――そんなふうに立ち止まりたくなった人におすすめの本がある。書籍『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』（キム・ソクチェ著／岡崎暢子訳）だ。本書の発売を記念して、ライターの照宮遼子氏に寄稿いた