女優黒島結菜（29）の主演映画「未来」（瀬々敬久監督、5月8日公開）のトークイベントが23日、東京・六本木蔦屋書店で行われた。「子どもの貧困」をテーマにした作品で、黒島は「『未来』はよく分からないというか想像してもしきれない。でも良く分からないからこそ、良い未来明るい未来を作るためにできることをやりたい。この映画が1人でも多くの人の希望になればいい」。北川景子、原作者の湊かなえさん、瀬々監督も参加した。