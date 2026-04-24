2月の衆議院選挙で初当選した“高市チルドレン”の議員らが23日夜、東京都内で会合を開き、高市総理大臣も駆けつけました。自民党の新人議員の会合は東京都内のホテルで開かれ、高市総理は10数分間出席し、「日本のために頑張ってほしい」などと激励しました。自民・西條衆院議員：まさかサプライズで来ると思ってませんでした。（総理は）「もうとにかく皆さん、しっかり頑張って。これからも党のために、日本の国のために、頑張