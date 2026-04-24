7人組J−POPボーイズグループのaoen（アオエン）が23日、都内で、47都道府県を回るグループ初ツアー「青のはじまり47＋1」初日公演を開催した。デビュー曲「青い太陽」や2枚目シングル「秒で落ちた」など全16曲をパフォーマンスした。アンコールでは12月26日に東京ガーデンシアターで追加公演を行うと発表。琉楓（RUKA、22）は「僕らがステージに立てているのはあなたのおかげ。皆さんがつらい時に歌やダンスで寄り添えるaoenで