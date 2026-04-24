©さのさくら/幻冬舎コミックス【漫画】本編を読む『ただの飯フレです』（さのさくら/幻冬舎コミックス）は、マッチングアプリで出会った二人がごはんを通じて真っ直ぐで対等な繋がりを築いていくありそうでなかったごはんマンガだ。一人暮らしのごはんは、料理好きや節約といった理由がなければ、ないがしろになりがちだ。好きなものを食べているはずなのに、カップ麺では心が満たされない……。最近ごはんがつまらないと感