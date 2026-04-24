中東情勢により「ガソリン価格が高くなる」という話を聞いたことがある人もいるかもしれません。ガソリン代はさまざまな影響により価格が変動します。 そのため、直近の価格上昇のみにとらわれず実際の平均価格や政策なども考慮して、今後の動向を冷静に見極めることが大切です。 今回は、現在のガソリン価格や、政府が実施している緊急的激変緩和措置などについてご紹介します。 現在のガソリン価格はいく