IVEのユジンが、大胆な衣装で視線を奪った。ユジンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】「刺激が！」ユジン、“腰元カット”のピチっと衣装公開された写真には、ステージ裏でポーズを取るユジンの姿が収められている。腰回りに大胆なカッティングが施されたボディスーツにブラックのボトムスを合わせたホットな衣装を纏い、引き締まったボディラインを披露した。投稿を見たファンからは「刺激が