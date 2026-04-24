「投資家の先生」を名乗る人物とSNSでやりとりし、ウソの投資話を信じた北九州市の男性(69)が、現金およそ1億円をだまし取られました。警察によりますと去年12月、北九州市若松区の自営業の69歳の男性が投資サイトを見ていたところ、SNSに誘導され、「投資家の先生」を名乗る人物などから投資の講義やアドバイスを受けました。長期間のアドバイスで信用した男性は、投資費用や指導料として今年2月から今月にかけ、指示された口座に