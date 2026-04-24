元プロテニス選手でタレントの松岡修造（５８）が、５月３日放送のフジテレビ系バラエティー番組「ＢＥＥＦｏｒＦＩＳＨ？−松岡修造の究極２択グルメＳＨＯＷ−」（後７・００）でＭＣを務めることが２３日、分かった。昨年末に特番で放送された「ＢＥＥＦｏｒＦＩＳＨ」をゴールデン帯で放送。出演者が肉か魚かの究極の２択に迫られ、意見が一致した場合に試食が許される。松岡は、ＭＣという名の“日本の食の応援団