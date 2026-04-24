中東情勢の影響で、日本ではナフサが供給不足に陥り、バナナの追熟を促すナフサ由来のエチレンガスも価格が高騰している。バナナ輸入業者の多くが、「6月か7月にはエチレンガスの供給が止まるかもしれない。そうなれば青いバナナを追熟させられなくなり、バナナの供給が難しくなるだろう」との懸念を示す。バナナは日本人がよく食べる果物で、果物全体の流通量に占める割合は約30％に上る。日本の関連規定によれば、病害虫を防ぐた