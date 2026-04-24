23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏が、ヤクルト・サンタナについて言及した。サンタナは0−0の5回二死一塁の打席、広島先発・岡本駿が2ボール2ストライクからの5球目のストレートを右中間に第5号2ラン。館山氏は「サンタナ選手振れていますよね。甘いゾーンをしっかり打つんですけど、その前のカードで四球を4つ取っていたり、しっかり2番の仕事、役割を果たしながら、こことい