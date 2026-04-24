日本ハムは23日、楽天との試合（エスコンF）に2−3で敗戦。この日今季初先発となった福島蓮は6回途中8安打・3四死球・3失点で今季初白星とはならなかった。23日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』に解説で出演していた館山昌平氏は福島の投球について「立ち上がりの三振は良かったんですけど、ストレートがシュート回転していたんですよね。なかなか収まらず高めに抜けてしまう、キャッチャーは今日苦労したと思うん