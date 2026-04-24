○カブス8x−7フィリーズ●＜現地時間4月23日リグリー・フィールド＞シカゴ・カブスがフィラデルフィア・フィリーズとの本拠地4連戦をスイープ。鈴木誠也外野手（31）は「4番・右翼」でフル出場し、3試合連発の3号本塁打を放つなど3安打を記録した。鈴木は1対1の同点だった3回裏の第2打席、先発左腕サンチェスから中前安打を放って6番マイケル・ブッシュの一時勝ち越しとなる2号3ランをお膳立て。6回裏の第4打席でも