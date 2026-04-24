ソフトバンクは23日、西武との試合（ベルーナドーム）に4−3で勝利。先発の大津亮介は7回5安打・9奪三振・無死四球・1失点と好投を見せ3勝目を挙げた。23日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では連敗を3度阻止し、自身3連勝となった大津の好投が話題となった。解説の笘篠賢治氏は「奥行きは使える、両サイドも使える。真っすぐも真ん中近辺はライオンズ打線が前に飛ばせないんですよね。ベース上の伸びも感じると