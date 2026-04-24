防御率は驚異の0.38…打っても5HR＆OPS.854【MLB】ジャイアンツ 3ー0 ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）ドジャース・大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回無失点の好投を見せた。防御率は0.38まで向上し、“敵”とも言える他球団の地元識者からも「毎年MVPを」と絶賛の声が上がっている。投手としてゼロを並べた。初回2死一、二塁から11者連続アウト